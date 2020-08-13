任職於旅遊業的小賴受到新冠肺炎的影響，工作量大減因而想藉留職停薪的期間接受近視雷射手術，治療他600度的近視眼，不過令小賴困擾的是，他有乾眼症的問題，因此擔心會影響到近視雷射手術的效果。

眼科醫師王甯加表示，多數乾眼症患者將近9成是屬於缺油性乾眼症，也就是瞼板腺功能障礙。正常的淚水分為3層，有水質層、油脂層與黏液層，其中油脂層在眼部扮演著重要的角色，它負責保護眼部的水分不要流失過快，當瞼板腺發炎分泌油脂的出口被凝固的油脂阻塞，造成油脂分泌不足，眼部水層少了油脂的保護，導致水分蒸發過快，造成乾眼症。

臨床上有許多乾眼症的病患因疾病或個人需求，需要手術治療白內障或接受近視雷射手術，這類患者在門診接受檢查時，醫師會先仔細評估患者的乾眼狀況，如有乾眼症的問題，會建議在手術前先以基礎的治療方式如人工淚液、藥膏、淚管栓塞，再輔以溫敷、熱敷等居家保養，待白內障手術或近視雷射手術完成後，再視情況可採用OPT優化脈衝光治療，加乘患者手術效果，並改善乾眼症。

王甯加說明，OPT優化脈衝光可軟化凝固的油脂、殺死蠕型蟎及降低發炎的物質血管，來改善乾眼症狀。完整1個療程為4次，平均每個月治療1次，療程結束後，視患者狀況可維持半年至1年左右。術後須注意眼部防曬，勿過度使用3C產品，適時讓眼睛休息，並補充Omaga-3胺基酸，有時可輔以人工淚液補充眼部的水分，定期回診檢查確認乾眼狀況。

最後，王甯加提醒，乾眼症其實是一種慢性病，因此乾眼症的治療與日常照護密不可分，在居家照護方面，首重生活作息規律、不熬夜，並且需要強眼部的清潔，並加強熱敷，熱敷能幫助眼部補充水分，飲食方面則要注意多攝取富含Omaga-3胺基酸的食物，例如：深海魚油、堅果類、亞麻仁籽油等。

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(中時新聞網)