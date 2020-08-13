一名自稱在嘉義當專櫃小姐的女子，在拍賣平台出售自己使用過的「原味」口罩，價格最高賣到500元！原味市場已經不只賣穿過的內衣、內褲，現在竟然連口罩都有，但這種行為卻恐被認定違反相關法條，最高可處5年以下徒刑、500萬元罰金，最好還是不要以身試法。

一名自稱專櫃小姐的女子，在網路上販賣自己使用過的口罩，恐已違法。（圖／拍賣平台）

使用過的貼身衣物，一直都是「原味」市場的主力商品；以關鍵字在拍賣平台搜尋，除了常見的內衣、內褲、襪子甚至是生理用品之外，現在還多了使用過的口罩。實際搜尋發現，販賣原味口罩的女子不只一位，價格也各不相同，除了口罩之外，還能搭配實拍穿照，有賣家將價格開到500元之高。

「原味口照」商品描述。（圖／拍賣平台）

其中一名嘉義櫃姊表示，由於從事服務業所以整天都在說話，「滿滿燕窩」，甚至還能「加購燕窩」，除此之外她還賣各種不同的淘汰衣物，並提供客製化服務，可以指定她淘汰其他私密衣物，價格最高標示10000元，讓人看了超傻眼！

自稱專櫃小姐的女子，在網路上做詳細的個人介紹。（圖／拍賣平台）

據《自由時報》報導，警方雖然難以判定這種行為違反《刑法》，但哄抬行為依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第12條，最高可處5年以下徒刑、500萬元罰金，比她開出的500元高了10000倍之多。若她販售的是醫療用口罩，更有可能違反《藥事法》、《 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，讓自己得不償失！

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(中時新聞網)