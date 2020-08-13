2位年齡分別為64歲及56歲的楊姓姐妹，皆無抽菸習慣。日前一同到北投健康管理醫院安排健康檢查，透過肺部低劑量電腦斷層掃描（LDCT），檢查結果呈現2人在肺部皆有異常影像，分別是左上肺葉有1處約1.8公分的毛玻璃結節及左下肺葉處有1處約1.3公分紮實結節，後續由臨床專科醫師進一步確診，已分別罹患第2期肺腺癌及第1期肺腺癌。

北投健康管理醫院蔡聰聰主任指出過去的觀念，大多會將肺癌與抽菸做直接聯想，但事實上，國人罹患肺癌患者中絕大多數無抽菸習慣，尤其是女性肺癌患者更高達90%皆無抽菸習慣，且早期肺癌的症狀就是沒有明顯的特異症狀。

兩姐妹在聽醫師解說過程中，透露自己的父親及阿姨在幾年前也是因罹患肺腺癌離世，但由於父親及阿姨皆有長年的菸癮，所以把2人的肺腺癌認定為與抽菸有直接關聯，卻忽略肺癌與肺癌家族病史也有相關。

蔡聰聰主任說明，避開抽菸的確可降低罹患肺癌的機率，但罹患肺癌的原因有很多種，如：抽菸、長期接觸二手菸、空氣汙染、工作環境長期接觸化學致癌物（如：石棉、苯、焦油等）、遺傳、慢性肺部疾病等。其中要注意的是，不是不抽菸就沒事，若家族中有肺癌家族病史者就得特別當心，直系親屬若有2位以上（含2位）罹患肺癌，則罹患肺癌的機率為一般民眾的5至7倍。

「肺癌」多年長居國人10大癌症死因第1位，在許多歐美先進國家，肺癌死亡率也相當高。蔡聰聰主任醫師提醒民眾「不吸菸、遠離二手菸」加「定期篩檢」是遠離肺癌的健康守則。保持健康生活之外，定期安排檢查可透過肺部低劑量電腦斷層掃描（LDCT）可幫助有機會找出早期肺癌的病灶。

更多NOW健康報導：

(中時新聞網)