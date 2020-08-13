這幾天天氣中午過後相當不穩定；某種程度，也算固定，「午後記得帶傘」。今（13日）起一連4天，熱對流發展旺盛，午後易有陣雨甚至雷雨。位在日本南方的低壓，由於「高低層分離」，是否發展成下一個颱風，應持續觀察。

中央氣象局預報員劉沛滕指出，由於太平洋高壓增強，今午後陣雨範圍比昨天（12日）明顯減少，主要降雨集中在各地山區及南部平地，其他地區多為晴朗多雲、氣溫炎熱；受東南風影響，迎風面台東、恆春半島有零星降雨。

氣溫方面，各地高溫約33至35度，大台北盆地有機會上看36度，戶外感覺悶熱，記得補充水分及防曬。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，位在日本南方的熱帶擾動（原熱低壓TD08），因環境垂直風切大，結構呈現高低層分離。根據美國系集模式模擬，該熱帶系統15日接近台灣東北方海面，海溫雖有利其發展，但風切更大，是否發展成颱，宜持續觀察。

(中時新聞網)