未來一周天氣大致穩定，不過氣象局提醒要特別留意周六(15日)低氣壓接近，東半部及恆春半島降雨機率提高，有陣雨或雷雨。氣象主播賴忠瑋也指出，未來低氣壓會向西移動接近台灣，在周六距離台灣最近，中心可能從台灣北部海面通過。

氣象局預報顯示，周六（15日）低氣壓影響，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區從晴天變為多雲，午後雷陣雨範圍擴大，並有局部大雨發生機率。而周五、周日到下周三(14日、16至19日)受太平洋高壓影響，天氣大多多雲時晴、午後雷陣雨的天氣型態。

氣象主播賴忠瑋也PO文表示，周六台灣受低氣壓接近影響，水氣和不穩定條件都會增加，午後熱對流發展較明顯及旺盛。目前低壓中心位置在日本琉球的東南方海面，增強成熱帶性低氣壓的機率不高。不過未來低氣壓會逐漸隨著高壓外圍向西移動接近台灣，預計周六和台灣的距離最近，中心可能從台灣北部海面通過。周日(16日)下半天低氣壓遠離，天氣回到較穩定的狀態。

(中時新聞網)