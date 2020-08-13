代表民主黨角逐美國總統的拜登（Joe Biden），敲定副手為賀錦麗（Kamala Harris），華爾街多給予好評，認為她在政府的工作經驗與強大募款能力，正好給予拜登擊敗川普所需的兩大優勢。「賀錦麗」三字是已故僑領蘇錫芬為她取的中文名。蘇錫芬曾在民國81年時，參與由甄樹燦所率領美國舊金山中華總會館主席訪問團拜見前總統李登輝。

美國2020大選兩黨總統副總統候選人正式底定！民主黨總統候選人拜登透過推特宣布加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）出任他的競選搭檔，挑戰現任的總統川普和彭斯搭檔。賀錦麗具有非印裔雙重血統，是美國史上第一個獲得副總統候選人提名的非裔女性。

此外，賀錦麗的中文名字引發關注！她崛起的加州，是個多族群混合的社會，尤其是在舊金山，因為有大量華裔族群，許多公職人員都取中文名字，此舉不僅為吸引選票，更是近20多年來華人文化在全球受到重視的趨勢所造成。賀錦麗這個中文名字是她在2003年競選舊金山檢察官時，由當時舊金山婦女委員蘇榮麗的父親蘇錫芬所取。

據《ETtoday新聞雲》報導，蘇錫芬是我國已故僑領，生前活躍於中華總會館，曾於民國81年以海外僑胞身分，會面過前總統李登輝。

(中時新聞網)