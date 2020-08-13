蔡英文接見日本弔唁團，網傳脫鞋照，其實是錯位搭配揣測文字誤導讀者。（圖／摘自TFC 台灣事實查核中心臉書）

總統蔡英文9日下午接見「日本弔唁故李前總統訪台團」，感謝訪團特別來台弔唁李前總統，不過網路上卻瘋傳蔡英文在接見過程中「脫鞋」，質疑是把公開場合當自己家了嗎？對此，事實查核中心澄清，是因照片錯位，搭配揣測文字誤導讀者。

臉書「TFC 台灣事實查核中心」指出，網傳總統蔡英文2張照片，其中1張宣稱「是香港腳發作了嗎？或者只是要促進血液循環？還是把公開場合當自己家？」引來讀者留言表示「喜歡脫鞋」、「不喜歡穿鞋」、「癢啊」等。

查核中心以關鍵字檢索，發現照片出自於蔡英文官方臉書，比對原始照片與網傳照片，網傳照片放大擷取蔡英文的腳踝處，並以照片中右腳鞋跟，誤導為左腳腳踝處，造成左腳腳踝高於鞋底的錯位感。

另外，媒體報導皆有使用原始照片，但都未指出蔡英文在接待會上有脫掉鞋子的舉動，而新聞報導的完整畫面中，也未看見有脫鞋動作。

查核中心指出，照片錯位搭配揣測文字誤導讀者，因此傳言為「錯誤」訊息。

(中時新聞網)