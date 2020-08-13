國際新冠肺炎疫情升溫，防疫仍不可鬆懈，許多民眾也搶買口罩，而今天Yahoo奇摩、大樹藥局將分別開賣中衛與萊潔的口罩，其中有「玩色系列黑+綠」、丹寧玫瑰以及薰衣紫等顏色可以選購，另萊爾富下周也將開放預購，亮眼的「淡澄橘」醫療口罩，各通路的販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

口罩販售一覽

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（13日）早上11點開賣中衛口罩「玩色系列」，顏色僅「黑+綠」可以選擇，另也有匠心、宏瑋和3M Nexcare的醫用口罩可購買，價格從58元到850元不等，詳情請依網站為準。

●PChome 24h

網站上販售超服貼3D立體口罩，另也有柔蝶防護口罩和日本IRIS V型剪裁三層式口罩，但要注意，這兩款並非是醫療口罩。

●蝦皮購物

今（13日）下午5點開賣「福德好罩」，每盒50片裝，售價399元，詳情請依官網為準。

【美妝藥局】

大樹藥局今限定門市開賣萊潔單寧玫瑰粉、薰衣紫的口罩，明天全台門市則會販售善存國家隊的彩色口罩、恒大醫用口罩。（圖／翻攝自大樹藥局臉書）

●大樹藥局

今（13日）晚上7點限定門市開賣超美的萊潔「丹寧玫瑰」、「薰衣紫」口罩，每盒50片裝，售價349元，每人每日單店限購1盒；另明天全門市將開賣善存國家隊的彩色口罩以及恆大醫用口罩。

●丁丁藥局

網路商場有販售優衛恒大醫用口罩，每盒50片裝，售價299元，每人限購1盒。

另「R&R萊禮生醫」表示，8月24日起萊潔「淡澄橘」醫療口罩將陸續開賣，銷售通路有全家超商、丁丁、大樹、佑全、札幌藥妝、維康等藥局。建議售價為399元，率性價349元。

【賣場超商】

●美廉社

今（13日）起至25日開放預購「南六醫療口罩」每盒50片裝，售價259元，每人最多限購5盒，訂購完成後5日，即可至原門市取貨，全台限量5萬盒。

萊潔推出淡橙橘的口罩，將於下周陸續開賣，其中萊爾富將在19日開放預購。（圖／萊禮生醫提供）

●萊爾富

8月19日開放預購限量15,000盒的萊潔「淡澄橘」口罩，只要前往萊爾富門市，使用店內「Life-ET」機台，點選「炫彩口罩」即可預購，特價349元。

(中時新聞網)