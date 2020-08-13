國際新冠肺炎疫情升溫，防疫仍不可鬆懈，許多民眾也搶買口罩，而今天Yahoo奇摩、大樹藥局將分別開賣中衛與萊潔的口罩，其中有「玩色系列黑+綠」、丹寧玫瑰以及薰衣紫等顏色可以選購，另萊爾富下周也將開放預購，亮眼的「淡澄橘」醫療口罩，各通路的販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。
【網購平台】
●Yahoo奇摩購物中心
今（13日）早上11點開賣中衛口罩「玩色系列」，顏色僅「黑+綠」可以選擇，另也有匠心、宏瑋和3M Nexcare的醫用口罩可購買，價格從58元到850元不等，詳情請依網站為準。
●PChome 24h
網站上販售超服貼3D立體口罩，另也有柔蝶防護口罩和日本IRIS V型剪裁三層式口罩，但要注意，這兩款並非是醫療口罩。
●蝦皮購物
今（13日）下午5點開賣「福德好罩」，每盒50片裝，售價399元，詳情請依官網為準。
【美妝藥局】
●大樹藥局
今（13日）晚上7點限定門市開賣超美的萊潔「丹寧玫瑰」、「薰衣紫」口罩，每盒50片裝，售價349元，每人每日單店限購1盒；另明天全門市將開賣善存國家隊的彩色口罩以及恆大醫用口罩。
●丁丁藥局
網路商場有販售優衛恒大醫用口罩，每盒50片裝，售價299元，每人限購1盒。
另「R&R萊禮生醫」表示，8月24日起萊潔「淡澄橘」醫療口罩將陸續開賣，銷售通路有全家超商、丁丁、大樹、佑全、札幌藥妝、維康等藥局。建議售價為399元，率性價349元。
【賣場超商】
●美廉社
今（13日）起至25日開放預購「南六醫療口罩」每盒50片裝，售價259元，每人最多限購5盒，訂購完成後5日，即可至原門市取貨，全台限量5萬盒。
●萊爾富
8月19日開放預購限量15,000盒的萊潔「淡澄橘」口罩，只要前往萊爾富門市，使用店內「Life-ET」機台，點選「炫彩口罩」即可預購，特價349元。
(中時新聞網)
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