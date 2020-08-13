MSCI明晟於台灣時間今（13）日清晨公布最新季度調整，全球標準指數的台股成分股新增祥碩（5269）1檔、刪除華航（2610）及大同（2371）2檔，全球小型指數的台灣成分股則新增華航1檔、刪除祥碩1檔。上述調整將在8月31日盤後生效。

MSCI明晟此次全球標準指數（MSCI ACWI）季度調整，共新增18檔、剔除14檔成分股。其中，祥碩自全球小型指數台灣成分股轉進，成為全球標準指數新增台灣成分股，華航及大同2檔則遭刪除。

全球小型指數成分股（MSCI Global Small Cap）方面，此次季度調整共新增13檔、剔除14檔成分股，其中台灣成分股新增、刪除各1檔。遭全球標準指數剔除成分股的華航，轉列入全球小型指數成分股，祥碩則被刪除轉列入全球標準指數台灣成分股。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次調整將在8月31日盤後生效。

(時報資訊)