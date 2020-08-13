鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）12日應邀召開法說會，受惠產能恢復及出貨增加，2020年第二季歸屬母公司稅後淨利雙位數「雙升」達3億元，改寫同期新高，每股盈餘3.62元。上半年歸屬母公司稅後淨利4.86億元、年增36.29％，改寫同期次高，每股盈餘5.87元。

樺漢2020年第二季合併營收185.59億元，季增3.87％、年減0.89％，仍創同期新高。毛利率25.08％，略低於首季25.53％、優於去年同期22.52％，改寫同期新高。營益率4.71％，優於首季3.45％及去年同期3.82％，為近3年同期高點。

在營收持穩高檔、本業獲利能力提升，配合業外收益增加挹注下，樺漢第二季歸屬母公司稅後淨利達3億元，季增達61.51％、年增達26.31％，亦改寫同期新高。因股本膨脹，每股盈餘（EPS）3.62元，優於首季2.24元及去年同期2.87元，為近3年同期高點。

累計樺漢上半年合併營收364.26億元、年增0.26％，改寫同期新高。毛利率25.3％、營益率4.09％，分創同期新高及近3年同期高點。歸屬母公司稅後淨利4.86億元、年增36.29％，為僅次於2016年的同期次高，每股盈餘（EPS）5.87元，優於去年同期4.43元。

樺漢表示，第二季營收較首季成長，主要受惠系統整合及設計製造業務產能逐步恢復，且網安及半導體產業需求成長。品牌業務營收雖下滑，但表現受惠醫療設備需求而優於預期。毛利率雖因產品組合變化而略降，但在費用有效控管下，帶動營益率回升幅度優於預期。

觀察三大事業群第二季概況，S&T/Kontron品牌業務受疫情影響，營收88.37億元，季減1.5％、年增1.5％。毛利率33.9％，低於首季34.8％、優於去年同期30.1％。不過，受惠研發費用有效優化，帶動營益率升至3.1％，優於首季2.6％及去年同期2.7％。

帆宣的系統整合業務受惠半導體業務持續成長、工程項目逐步回歸正軌，第二季營收57.88億元，季增5.3％、年減1.1％。毛利率12.9％、營益率5％，與首季12.9％、5.1％相當，優於去年同期11.2％、3.2％。

瑞祺電、沅聖等設計製造（ODM/JDM）業務受惠出貨增溫及產能逐漸恢復，第二季營收39.35億元，季增15.8％、年減5.6％。配合產品組合優化及經濟規模效益顯現，毛利率23％、營益率8％，優於首季21.4％、3.2％及去年同期22.6％、7.1％。

以地區觀察，第二季歐洲營收85.68億元，季減6％、年增27％。亞太營收48.17億元，季增12.7％、年增19.4％。中國大陸營收26.46億元，季減4.3％、年增0.9％。美國營收25.28億元，季增達47.7％、但年減25.1％。

(時報資訊)