鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）12日應邀召開法說會，展望下半年營運，董事長朱復銓表示，受惠醫療物聯網設備及公共建設、半導體產業需求成長，預期第三季營收可望季增約1成，毛利率及營益率則略降，全年營收持平至小增5％目標維持不變。

朱復銓表示，新冠肺炎疫情雖導致S&T/Kontron品牌業務的航空產業需求疲弱、工業自動化需求亦見減少跡象，但也帶動第二季線上娛樂、網安、醫療設備訂單需求，又以呼吸器持續性急單需求最強，預期動能可望延續至第三季。

至於歐洲各國為振興經濟，陸續對公共事業增加預算，亦使樺漢S&T/Kontron品牌業務同步受惠、持續接獲軌道控制系統等新訂單。朱復銓表示，目前品牌業務在手訂單已達約80億歐元（約新台幣2765億元）新高，可望持續帶動公司成長。

而帆宣的系統整合業務，受惠半導體產業需求續增，目前在手訂單亦達約254億元新高。設計製造（ODM/JDM）業務方面，在博弈產品持續正向成長、通訊產品及視訊會議系統客戶庫存回補挹注下，預期第三季營收仍可望有雙位數成長，第四季則尚待觀察。

朱復銓表示，全球經濟仍受疫情高度影響，將持續審慎看待市場及產品結構變化。樺漢受惠醫療物聯網設備、公共建設、半導體產業需求成長，帶動整體營運表現成長，對下半年營運仍審慎樂觀，全年營收維持持平至小增5％目標不變。

此外，樺漢近期與合作夥伴共同開發超短焦雷射投影機，可廣泛運用於辦公室OA、商業廣告及工控影音領域，預期可以高CP值取代室內投影機，將嘗試進軍商用及家用市場。由於產品競爭力佳、毛利率優於集團平均，可望對明年營收及獲利表現有所挹注。

朱復銓透露，超短焦雷射投影機產品擁有自家專利，不會遭受競爭對手專利訴訟。目前已有許多知名客戶洽談合作，預期可在第四季推出、明年量產出貨，並在兩岸各設1個生產基地，可望成為明年營運成長重要動能之一。

(時報資訊)