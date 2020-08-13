前天（11）日下午，74歲林姓老翁推著71歲的妻子前去洗腎，散步欲返回護理之家的途中，不料慘遭56歲樓姓女子開車衝撞，造成妻子傷重不治，老翁則是重傷住院，釀成1死1傷的悲劇，老夫婦的兒子表示，父母親長期因價值觀不同，已冷戰40多年了，最近父親聽他勸，每日到護理之家與母親修補感情，沒想到就發生此意外，令他難以接受。

11日下午，林姓老翁推著妻子外出，欲返回護理之家，56歲的樓姓女子駕駛銀色自小客車，車子卻愈來愈偏移，而撞上正在行人穿越道等待過馬路的老夫婦，造成妻子頭部重傷，經醫院急救重傷不治死亡；老翁則是頭部受傷於醫院救治，由於撞擊力道猛烈，輪椅也幾乎扭曲變形。

樓姓女子駕駛銀色自小客車，撞上老夫婦。（圖／讀者提供）

根據《聯合報》報導，老夫婦兒子透露，林姓老翁與劉姓妻子結婚近40年，雙方長期因價值觀不合，產生衝突，感情不睦，直到一年多前母親住進護理之家洗腎，兒子不斷勸說父親前往探視母親，兩人這時感情才慢慢升溫，偶會一起出門散步，沒想到卻發生此意外，令他難以接受，並希望肇事者能為此事負責任。

經查樓女酒測值為0，她表示當下並無看到林姓老翁推著輪椅要過馬路，由於該路口並無交通號誌及監視器，初判樓女有疏失，依過失致死罪移送，檢方訊後以八萬元交保，而肇事原因，仍須進一步釐清。

(中時新聞網)