大S結婚生子後雖淡出螢光幕，不過倒接了幾檔大陸真人秀節目，此外因為懂得拋哏，因此和老公汪小菲合體一季，就能拿到人民幣2千萬（約台幣8400萬），對此資深名嘴許聖梅上節目爆料，製作單位願意開高價請夫妻倆合體的關鍵點。

資深名嘴許聖梅日前上節目《新聞龍捲風》，她表示大S和汪小菲合體拍真人秀，被爆稅後實拿8400萬，雖然拍攝一季要價不菲，製作單位仍願意砸大錢邀約兩人拍攝，主要是先前大S上真人秀時，抱怨老公應該要剝蝦，當時掀起討論熱潮，此外大S過去曾主持許多節目，懂得拋哏能營造出許多話題，此外上這種節目也能拉抬汪小菲形象，分析是這三大原因，才讓夫妻3人點頭接拍。

許聖梅曝大S和汪小菲接拍真人秀關鍵。（圖／中時資料照）

6月底汪小菲39歲生日，他曬出和好友慶生照，卻不見老婆大S，更讓網友揪出夫妻倆已超過半年沒同框放閃，讓人好奇是否婚姻亮起紅燈？對此汪小菲曬出女兒小玥兒畢業照，並發文：「今天女兒幼兒園畢業，漂亮寶貝，美媽媽，還有傻爸爸」，發聲撇婚變。

(中時新聞網)