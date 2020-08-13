炎炎夏日，不少人會開冷氣消暑，就有網友透露家中2台冷氣狂吹，8月電費竟高達16660元，讓他和室友納悶「不知道怎麼吹出來的…」貼文一出隨即掀起熱議，更有眼尖內行人點出關鍵真兇，直指「四級是吃電怪獸！」

原PO在臉書社團《爆怨公社》上傳一張8月台電繳費通知單，只見上頭顯示電費竟高達16660元，讓他錯愕直呼「兩台第四級冷氣，不知道怎麼吹出來的」，因此和室友決定PO文了解一下。

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少內行人點出關鍵是「四級冷氣」，直言「四級不意外啊」、「才四級根本稱不上變頻…要一級才省」、「四級吃電怪獸」、「好猛，再多吹一個月就能換新的一級冷氣了」、「只要一、二級吹起來省電才有感喔，4級跟定頻比省沒多少，所以你錢白花了」。

事實上，購買家電時都會有一張「中華民國能源效率標示」的標籤在產品外觀上，能源效率等級分為一至五級，五級代表用電最多，反之，一級的電器產品用電最少，因此民眾在購買家電時可選擇一級產品才能達到省電之效。

(中時新聞網)