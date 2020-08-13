中租-KY（5871）12日召開線上法說，董事長陳鳳龍表示，雖然新冠肺炎疫情不確定性仍在，但台灣、中國大陸及除菲律賓外東協地區疫情均可控，業務恢復正常、上半年成長達標，預期下半年業務動能可望轉強，全年應收帳款維持成長5～10％目標不變。

中租2020年第二季合併營收142.98億元，季增2.56％、年減1.89％，歸屬母公司稅後淨利39.66億元，季增1.11％、年減1.82％，雙創同期次高，每股盈餘（EPS）2.87元。應收帳款淨額4265.88億元，較去年底增加3％、年增14％，成長動能較首季轉強。

合計中租上半年合併營收282.41億元、年增2.81％，歸屬母公司稅後淨利78.89億元、年增3.55％，雙創同期新高，每股盈餘（EPS）5.71元，優於去年同期追溯調整後的5.52元。應收帳款淨額以台灣成長動能較強，較去年底成長5％、年增15％。

中租截至6月底延滯率自3％略降至2.9％，其中台灣及中國大陸分別持平2.9％、2.4％，新增延滯金額亦較首季減少，資產品質維持穩定。陳鳳龍指出，目前次月帳款回收率已自2月的94.8％提升至6月的99％，所有帳款經3個月催收後的回收率可達99.7％。

中租財會主管陳文正表示，目前客戶申請寬限展延比重近5％，其中95％維持正常繳款，5％轉至延滯案。中國大陸首季及第二季已分別增提人民幣9千萬、6千萬元呆帳準備，但第二季及7月新增延滯已較首季明顯減少，下半年增提狀況不會像上半年迫切。

展望下半年營運，陳鳳龍表示，雖然疫情變化的不確定性仍在，但台灣、中國大陸及除菲律賓外的中租東協主要市場疫情均相對可控，目前業務運作均正常。下半年一般而言屬於融資業務旺季、動能會比上半年強，預期應收帳款成長有機會續朝達10％區間高標努力。

陳鳳龍指出，東協疫情確實較台灣及中國大陸稍微嚴重些，但若排除菲律賓外的越南、泰國、柬埔寨、菲律賓等4國疫情亦相對可控，首季業務因封城管制多少造成影響，但目前運作均逐步恢復正常，東協今年整體應收帳款成長預期維持持平略增目標。

此外，中租將現增發行甲種特別股1.5億股、年配息率達3.8％，發行價格每股100元，預計將籌資150億元、於9月中旬掛牌。陳鳳龍表示，此舉為實踐多元籌資策略的首度嘗試，對財務結構有很大幫助，但不會影響未來普通股現金發放比率策略。

(時報資訊)