廣華-KY(1338)公布第2季財報，第2季合併營收13.02億元，季增22.53％，年減28.64％；稅後歸屬於母公司淨利為0.26億元，年減70.82％，每股盈餘0.3元，相較第1季由虧轉盈；上半年合併營收為23.65億元，年減32.97％，稅後歸屬於母公司淨利為0.13億元，年減93.31％，每股盈餘為0.15元。

廣華-KY表示，今年上半年受疫情影響稼動率過低，並認列未分擔製造費用0.6億元，上半年整體毛利率為18.39％，且因稼動率不足銷、管等固定費用無法攤提，加上代墊出口北美附加關稅因疫情而推遲回收，本業也出現虧損。

隨著大陸各廠區陸續復工後，平均產能稼動率已恢復至9成以上；另一方面，銷往北美地區的轉印件、噴塗件產品亦自6月起恢復正常交貨，墨西哥廠的產能稼動率已回復至8成的水準，依7月營收月增6.59％至5.79億元，主要客戶的拉貨力道正隨著新車銷售市場回溫而有持續提升。

根據中國汽車工業協會統計數據指出，今年上半年大陸乘用車依國別的新車銷量來看，德系及日系車廠分別占總乘用車總銷量25％及23.66％，明顯瓜分美系、韓系及法系的新車銷售市場。廣華-KY今年上半年三大日系、歐美、自主品牌車廠營收比重來看，分別達73.41％、15.18％、6.18％，廣華-KY營運有望隨著日系品牌車廠銷售成長而逐步增溫。

(時報資訊)