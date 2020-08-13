美股周二早盤在川普打算降低資本利得稅(證所稅)而大漲，後因美國公債殖利率反彈造成殺尾盤，雖然美股拉回但亞股周三表現尚平穩，反觀台股卻獨自垂淚，台股在台積電(2330)轉弱之下、盤中最低來到12625點，幸好小型股在ABF基板帶動下轉強，指數得以拉出下影線未再收最低。

技術面分析，由於加權指數跌破10日均線12750點支撐，暗示短線結構轉為修正格局，此處的調整，除了個股估值調整之外，另一層意義是趁機清洗籌碼；在位階修正回來之後，第一個可以留意的產業在半導體設備，因為該產業長線趨勢向上，只要估值回到合理區間，就準備留意低接買點。

整體來看，台股目前困境是，只有少部分個股在漲，資金瘋狂擠進正在漲的個股，導致大多數電子股進入盤跌階段，而更大的問題是，這些盤跌的個股有很多基本面並不差、只是少了買力，說明中長期買盤現正處於觀望中。(倫元投顧提供)

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