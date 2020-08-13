信紘科(6667)公布第2季財報，單季營收3.46億元，年減7.32％，營業毛利0.92億元，年增135.87％，稅後淨利0.45億元，年增770.11％，每股盈餘1.28元。累計上半年營收6.9億元，年增20.89％，稅後淨利0.39億元，年增575.16％，每股盈餘1.12元。信紘科表示，第2季主要客戶進入設備裝機階段，公司化學供應系統、製程特殊廢液回收減量設備等廠務系統設備建置及拆移機服務工程進度如期認列，使得獲利明顯提升。

以產品別來看，上半年高科技產業製程廠務供應系統整合、綠色製程解決方案的營收比重分別為87％、12％，其中，綠色製程解決方案的營收較去年同期成長4倍，主要半導體大廠皆朝向節能減碳、環保綠能的先進製程技術發展所帶動的需求。

在半導體產業朝向先進製程、綠色環保製程等發展，並持續擴充產能與導入高階技術相關系統設備等，公司對第3季保持審慎樂觀。

(時報資訊)