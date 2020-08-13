今年上半年受新冠肺炎疫情影響，帶動許多企業以遠距辦公取代原有工作模式，中華電(2412)與台灣微軟在疫情期間，成功協助北中南在地企業及政府單位超前部署，提供HiNet光世代及Microsoft Teams服務，截至今日已突破五萬個Teams帳號，顯示企業對遠距辦公、視訊會議的強烈需求。對於本身推動企業上雲，同時也早已導入線上協作工具Microsoft Teams的中華電信而言，更認為在全球疫情尚未平息下，企業更應積極投入數位轉型。

中華電表示，與台灣微軟聯手推出「企業行動協作包」，以HiNet光世代穩定的網路通訊品質，結合微軟Microsoft 365服務，除提供Office文書編輯軟體外，更整合通訊協作軟體Microsoft Teams，能支援300人同時進行線上視訊會議、共享簡報與桌面、共編Office文件，提供團隊成員安全控管等企業級整合通訊功能，並同時具備1TB超大容量OneDrive雲端儲存空間、50GB 郵件信箱Exchange Online等功能；企業只要以單一服務，即可整合網路通訊、視訊會議、檔案管理、文書協作，不僅讓員工在生活與工作間有更大彈性，也幫助企業簡化工作流程，打破辦公地點與工作時間侷限，實現多元辦公模式，讓團隊發揮更高產能。

中華電表示，企業面臨遠距辦公新常態，往往因無法有效掌握員工上下班狀態，使多數企業對於實行遠距辦公採觀望態度，中華電信為解決企業痛點，在Microsoft Teams新增「線上打卡」功能，透過資訊技術以Teams進行差勤管理，有效解決企業人資管理上的不便。

(時報資訊)