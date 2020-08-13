智冠(5478)公布半年報，第2季合併營收18.84億元，年增38％，歸屬母公司業主之稅後淨利2.46億元，年增89％，每股盈餘2.02元。上半年累計合併營收38.05億元，年增33％，歸屬母公司業主之稅後淨利5億元，年增67％，每股盈餘4.1元，上半年獲利站上10年來同期新高。

上半年主要子公司營運成果僅網龍稅後虧損0.1億元，主要無新遊戲貢獻，其他都是獲利，包括遊戲新幹線獲利1.09億元、一帆數位獲利0.41億元、藍新科技獲利0.1億元。

遊戲事業群方面，2月遊戲新幹線與宇峻(3546)聯合發行手遊《三國群英傳M》及代理線上遊戲《古劍奇譚網路版》兩款遊戲齊發，帶動上半年營收及獲利表現大幅成長。而去年底上線的Html 5輕小品遊戲《流火之詩》也成功開啟休閒放置市場，遊戲新幹線除加強維運旗下現有遊戲玩家經營，並持續關注引進各類型新作拓展多元產品線。

網龍7月上市自研手遊《黃易群俠傳M》，遊戲陸續開放城戰系統，8月中旬還將改版加入寵物系統及多種特色玩法等內容。而在未來研發計畫上，網龍將利用現有資源並與國際級大廠合作，期望將推出符合玩家期待的重量級產品。

在IP授權計畫進展，智冠旗下知名單機遊戲IP《天地劫》授權紫龍遊戲開發為戰棋RPG手遊，製作團隊從玩法選材、美術設計到配樂音效等環節，結合IP特色深入刻劃，5月在大陸展開遊戲測試以來，大獲好評關注，待取得版號後上市。另外還有單機IP《炎龍騎士團》正在洽談授權，未來集團也將以精選合作模式，攜手優秀開發商打造充分發揮IP特色的遊戲作品，並尋找更多跨界合作的機會，共創IP最大價值。

今年受到疫情影響，限縮實體市場發展，數位化應用需求驟增，一帆數位不僅在Facebook、Google廣告領域取得領先市佔，為接軌全球趨勢，也持續投入數位廣告分析技術，在今年推出數位廣告優化工具「AdHero」，運用累積多年的投放經驗建立數據資料庫，並推出獨家研發的素材風險預測AI系統及帳號健檢、文案推薦等廣告投放必備優化工具，協助廣告行銷人員快速洞悉市場趨勢，隨時掌握素材製作動向。

金融科技子公司藍新集團網路商店代收付交易規模持續成長，創造穩定獲利基礎，除了以藍新金流平台發展完整的收款金流，並整合超商取貨付款之金物流一站式應用，延伸提供商店加值功能如公益團體與政治獻金捐款管理、電子發票、電子收據、繳費電子帳單、LINE POINTS行銷點數等系統強化數位管理，建立最完善的金流整合一站式服務。

今年更將全力打通線下支付市場，旗下《ezAIO簡單收》多元支付收款服務，一機整合《ezPay簡單付》電子錢包、信用卡、電子票證、行動支付等多元支付方式，已陸續導入實體商店，透過開放的金流平台擴大合作通路，同步開啟《ezPay簡單付》電子錢包應用場域，達成正向有效的行動支付發展策略。

(時報資訊)