金管會12日召開「保險業公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」，由主委黃天牧親自主持，頒獎表揚獲得產、壽險業公平待客原則評核排名前20％的8家保險公司，並由上述保險業者分享辦理公平待客原則實務經驗。

此次獲得金管會「公平待客原則」評核排名前20％的壽險、產險業者各有4家，壽險業為中壽、第一金人壽、國泰人壽、富邦人壽，產險業為明台產險、國泰世紀產險、富邦產險及新安東京海上產險。

金管會表示，經評核保險業公平待客原則實際辦理情形後，已針對此次評核發現缺失及案例等，於會中向業者宣達，以供業者確實檢討作業流程或建立控管機制借鏡。其中，產險公司常見缺失包括招攬核保作業程序欠妥、未落實核保評估有費率不適足情事。

至於壽險公司常見缺失，為業務人員未確實填寫業報書、核保未確認保費來源是否屬實，未善盡商品或服務適合度原則、業務員挪用或侵占保費，以及未落實親晤親簽、保全審核作業程序，以致嚴重影響保戶權益等事項。

此次會議並就部分業者於個案中，因未瞭解通路是否有誤導或勸誘保戶利用高財務槓桿購買保單、未確認保費來源及適合度等影響保戶權益，以及未依保險商品內容評估承保及未依送審費率計收保費，而遭金管會裁罰等情事向業者加強宣導。

金管會表示，今年持續針對近期常見缺失，訂定及檢討應注意加強事項，除可增進提升保戶對保險業信任外，亦有助於保險業永續發展。未來將持續與業者溝通、檢討修正評核機制制度，以強化業者對金融消費者保護認知及相關法遵，提升對消費者權益保障。

(時報資訊)