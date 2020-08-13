高雄市長補選將在本月15日進行投票，外界關注前市長韓國瑜究竟會不會現身為黨籍候選人李眉蓁站台輔選，韓團隊的前高雄市勞工局長王秋冬接受專訪時表示，韓在最後一周動員市府團隊助選，意味著韓在選前之夜現身站台的機會大，且團隊輔選後，民進黨反應顯得緊張。

王秋冬近日接受港媒《中評社》專訪，他指出，韓市府團隊11日首度集結為李站台，就是韓國瑜透過市府團隊群組發布訊息親自號召的，「盼大家基於朋友和道義，全力相挺李眉蓁」。

他也表示，在韓團隊開始站台後，民進黨高雄市黨部主委趙天麟立刻批評，此舉是韓團隊的「復仇計劃」要平反，代表韓團隊的選舉動作，對民進黨而言，仍構成緊長和威脅。

至於為何選在最後一周才決定出擊？王秋冬透露，韓國瑜先前一直在評估合適的時間點，擔心先前綠營抹黑、造謠，市民會受到扭曲的形象影響而有疑慮，過早輔選會害到李眉蓁，所以才決定最後一周進行衝刺。

對於外界關注韓到底會不會現身？王秋冬認為，韓懇託市府團隊輔選李，意味韓在選前親自現身的機會很大，且從綠營激烈反應看來，韓在高雄的影響力仍在，有助催出藍營的高雄基本盤。

(中時新聞網)