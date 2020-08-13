全國計程車業第一品牌「台灣大車隊」，以市占第一規模提供遍佈全台的專業服務，每月載客量更高達1,000萬人次，穩坐叫車市場龍頭地位，公司透過大數據發現，情人節傍晚叫車數量為平常同時段的兩倍。

大車隊總經理楊榮輝表示，公司不斷專注數位科技創新服務發展，10幾年來累積巨量載客數據，2016年更正式設立大數據發展事業處，透過數據資料分析應用，主動洞悉用戶的隱性需求，帶給乘客更科技便利的乘車體驗。

隨著一年一度的七夕情人節即將來臨，台灣大車隊首度公開大數據【2019年浪漫七夕搭車行為洞察報告】，透過數據顯示情侶們有趣的熱門搭車趨勢。

七夕情人節當天許多情侶即使工作再忙，也不願意放過難得的午餐放閃機會，中午12點的全台叫車需求量，較平常同時段高出17％，此後下午5點至晚上6點間的全台叫車總量，更幾乎是平常同時段的2倍，可見準時下班趕赴甜蜜燭光晚餐的殷切心情。

而共度七夕情人浪漫夜後，情侶間依依不捨道別的時間更明顯拉長，當天乘客返家時間高峰落在晚上10點，較平日明顯晚了1小時。綜觀去年七夕情人節當天，下午5點至晚上11點的全台叫車需求量，竟與平常同時段相比大增52％。

台灣大車隊進一步解析用戶的搭車目的地，以台北市為例，挖掘出最受上班族情侶們喜愛的約會熱區，除了經典都市約會地標「東區商圈」、網友一致推薦的文青地標「華山文創園區」，還有各類美食餐廳林立的「台北小巨蛋」周邊和「八德路及建國南路」一帶。

此外，台灣大車隊更透過用戶乘車數據剖析，得出全台最受歡迎的前五名餐廳類型，排名從前至後分別為「餐酒館」、「西式餐廳」、「日式料理」、「港式飲茶」及「中式火鍋」。為讓兩人愛情更沉醉，浪漫佳節絕對少不了美酒，台灣大車隊也公布去年七夕晚上 9點至10點間，【55688代駕】服務需求量更較平常同時段暴漲了70％！

共度七夕情人浪漫晚餐後，不少年輕男女因捨不得就此和另一半說再見，續攤的需求也明顯提升，除了選擇到燈光美、氣氛佳的酒吧，繼續放閃你儂我儂，觀察去年七夕晚上9點至10點間，下車地點為汽車旅館及飯店的比例，更是平常同時段的3倍。

比較去年七夕情人節隔日早上的叫車量變化，台灣大車隊發現早上8點的叫車需求量，亦較平常同時段增加12％，應證七夕當晚在佳節氣氛的催化下，讓更多情侶離情依依晚歸外，隔天匆忙趕上班的搭車需求也明顯提高。

今年七夕情人節快要到了，就算一般上班日情侶們沒辦法享受整天甜蜜，但還有台灣大車隊神隊友幫大家下班趕約會，立即開啟55688 APP【預約叫車】方便又簡單，快速直奔心愛的另一半。

(工商 )