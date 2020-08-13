小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（13日）財經重點。

【1】和泰車賺翻加薪3％

車市龍頭和泰汽車業績旺，新冠肺炎疫情都擋不住，12日公布的第二季財報顯示，上半年累計大賺1.2個股本，營收獲利皆創同期新高，董事會大方為員工加薪3.01％，為今年國內車業僅見。

【2】鴻海獲利上半年掉32％ 「第三季恐不盡理想」

受疫情影響，鴻海首季獲利開出低盤，雖然第二季力圖上進，但仍未能彌補首季與去年同期的差額，上半年獲利年減32％，EPS1.8元，鴻海估計，第三季恐怕也不盡理想，單季營收季增幅度僅個位數，而年減幅度恐將達到雙位數。

【3】兩公司今停牌 和碩將合併鎧勝？

金屬機殼鎧勝跟母公司和碩相繼宣布13日停牌，外界多認為是立訊入主鎧勝，但據了解，這次停牌與立訊無關，反而是和碩可能將宣布合併鎧勝，主因是和碩希望調整集團資源優先順序、產生更多綜效。業界甚至還傳出合併基準價為每股80元，以鎧勝12日收盤價75.9元，溢價幅度約為1成。

【4】外資提款台積 法人：台股免驚

外資12日集中火力提款台積電78.62億元，造成台積電股價收419元最低點，大跌10元，市值也跌破11兆元大關，台股12日收盤跌破10日線，收在12,670點大跌109點。投資專家指出，台股多頭趨勢不變，短線台積電扮演重要關鍵，台積電只要守住月線，台股月線也將挺住。

【5】16檔獲利季季高 外資捧

本周台股超級財報周，外資12日擴大賣超台股106億元，累計本周來賣超128億元，外資本周逆勢買超第二季每股稅後盈餘（EPS）季增逾四成，且買超個股金額2億元以上，計有群光（2385）、GIS-KY（6456）等16檔個股，兼具基本面及籌碼面雙優。

(中時新聞網)