為協助產業快速導入AI，聯發科(2454)攜手台灣人工智慧學校，開設終端人工智慧(Edge AI)課程，分享該公司深耕於5G手機單晶片、8K智慧電視、智聯網(AIOT)等各類尖端智慧裝置的AI核心技術；另捐贈20套最新終端AI開發平台i500給校方作為教材，讓來自各產業的學員開展創新智慧應用，滿足台灣產業數位化轉型的需求，提升競爭力。

有鑑於台灣各產業積極運用AI加速轉型，聯發科與台灣人工智慧學校合作培養產業數位轉型最需要的AI技術菁英，由聯發科主管親自上場擔任講師教授AI技術及實作課程，內容涵蓋最新終端人工智慧技術原理、發展趨勢及應用，將技術及產業實務需求串連，培訓各行業終端人工智慧的種子人才，成為引領產業升級的生力軍，而本課程也將成為該校必修課程之一。聯發科計算與人工智慧技術本部總經理陳志成表示，聯發科致力於AI技術發展及跨領域應用，藉由AI人才的培育，擴大AI落地應用的普及並累積各領域AI能量，讓台灣產業在AI世代更具競爭力。

陳志成也強調，聯發科多年來積極佈署AI研發實力，將最新AI技術導入終端產品，如AI人臉偵測、物件追蹤、畫質強化等功能運用在全球最先進的5G單晶片天璣系列；I超解析度用在8K高端智慧電視；AI語音助手用在智慧音箱、智慧顯示器、平板裝置，以及更多整合使用情境的AI功能應用於物聯網設備和汽車電子等多種先進產品中，提供邊緣裝置更強大且安全的即時AI功能，成為終端人工智慧的重要推手。

透過聯發科所提供的智聯網高性能解決方案i500，可協助學員學習人工智慧技術和物聯網技術的落地融合，提供各種跨平台設備具備人工智慧處理的能力。學員透過完整的軟硬體AI開發工具，從概念了解到動手實作可輕鬆上手，大幅縮短系統開發時間，加速開發者在終端人工智慧用戶體驗的實現。

(時報資訊)