台灣口罩解禁，在網路平台、實體通路等都能自由買到口罩，豈料網路上竟出現「原味口罩」，一片售價高達500元，且根據使用天數不同，價錢也不同，甚至還能加購「燕窩」。不過這樣的行為恐已違法，最高可處5年以下徒刑、500萬元罰金。

不少人對於「原味」單品情有獨鍾，因此網路上出現各種二手物品，不過近日在網拍平台上竟有「原味口罩」，還附上一名女子戴口罩的照片，自稱是服務業，一整天都會說話，因此口罩上有滿滿的「燕窩（口水）」，還標榜可加購多戴1天、3天，或「+10ml燕窩」，甚至有組合方案。

網拍平台出現「原味口罩」還可客製化（左）。另有賣家販售女性「燕窩」「聖水」等液體。（合成圖／摘自網拍平台）

網路上無奇不有，還出現有女性賣家販售「聖水」「愛水」「燕窩」「月月」等液體，令人相當不解。

據《自由時報》報導，警方表示這些屬於消費行為，難以判斷是否違法，而販售淘汰口罩因不知道是否為醫療口罩，也不曉得有無囤積行為，因此難用「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」展開調查。

衛生局則指出這是單一事件，不過若是醫療口罩，須經衛生局許可才能販售，否則將違反《藥事法》，可處3萬元以上、200萬元以下罰鍰。消保官也說，如果未依法販售醫療口罩，根據「振興條例」規定，可處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

(中時新聞網)