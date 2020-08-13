繼上個月開放2歲以下小小明回台後，中央流行疫情指揮中心昨宣布，今(13日）凌晨零時起，開放2至6歲(含)以下持居留證的陸籍子女申請入境，也就是6歲以下小明都可以回台了，不過6歲以上的小明們仍無法返台就學。對此，國民黨立委陳玉珍痛批，其他年齡的小明可以接受分批返台，也可以接受嚴格檢疫，但無法接受的是「即興式」的宣布開放。

指揮中心昨宣布，13日起，開放2至6歲(含)以下持居留證的陸籍子女申請入境，意即6歲以下小明都可以回台了。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對於滯陸的小明們之所以有各種不同的開放考量，是因有錯綜複雜的判斷，但針對未來入學部分，會與教育部來談，盡可能促成讓小明來台就學。

對此，陳玉珍在臉書諷刺表示，不知道應該說皇恩浩蕩還是謝主隆恩？她指出，在小明父母們到處下跪，我們不停的努力爭取後，執政黨終於賞賜給6歲以下的小明們基本人權，讓這些原本早就該分批回來的新台灣之子，可以有機會回來台灣就學及與家人團聚。

美中不足之處是蔡政府目前只開放到6歲以下的小明，至於其他年齡的小明又該等到何時？陳玉珍直言，他們可以接受分批返台，也可以接受嚴格檢疫，但無法接受的是「即興式」的宣布開放，他們希望知道的是一個可以安定人心的「時間表」。

至於「開門又關門」的境外生返台政策，陳玉珍痛批荒謬！她認為，若蔡政府硬要針對陸生給予差別待遇，至少也不應該把陸生的就學權拿來當作是兩岸談判的籌碼。

(中時新聞網)