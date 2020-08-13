大陸官媒新華社13日報導，香港警方10日在香港多區拘捕10名犯罪嫌疑人涉嫌違反《香港國安法》及串謀欺詐等罪行。該行動涉及一家傳媒機構，備受社會關注，也受到部分香港媒體質疑警方限制新聞採訪。香港警方為此受訪時表示，一直十分尊重新聞、言論和出版自由，10日的行動完全是依法進行，保障國家安全。

港媒「香港01」12日發表評論指出，港警在10日動員200名警員到一間報館（《蘋果日報》）搜查，並拘捕幾名高層。行動中警方只挑選部分媒體進入封鎖線內採訪，警務處長鄧炳強受訪時明言，協助不會對警方構成阻礙的媒體採訪，被質疑形同篩選傳媒。警方雖欲令執法工作更順利，但目前準則未見清晰，應與業界商討及完善機制。

為此，香港警方接受大陸官媒新華社採訪表示，10日的行動完全是依法進行。不論涉案人的身分或背景如何，警方都會一視同仁，按相關法例和實際情況，專業執法。

港警強調，10日的行動針對的是被捕人員涉嫌觸犯的違法行為，並非針對個別傳媒機構。就10日的行動，警方已按法律規定和程序向法庭申請搜查令，並依照搜查令的授權在多個地點進行搜查，針對違法行為進行搜證。由於有的被捕人員的工作地點是一間傳媒機構，所以警方曾到該傳媒機構進行搜證。期間，警方多次出示搜查令，供相關機構人員及律師代表審視。

新華社報導，警方表示，新聞自由是香港的重要基石。在10日的行動前，警方已特別提醒相關人員，在搜證時避免觸及採訪資料。搜證過程也是在該傳媒機構人員的陪同下進行。

據報導，香港國家安全處高級警司李桂華介紹，此次在傳媒機構搜證的行動中，如果探員檢視時認為是新聞材料，該材料則不會被檢取；確認物品並非新聞材料，才可以考慮是否當作證物處理。同時，搜查行動過程中，警方盡量保持傳媒機構運作，比如容許員工繼續工作，希望不影響出版工作；加派警方人手，希望在極短時間內完成搜查。此次搜證行動在約6小時內完成。

報導稱，香港警務處員警公共關係科總警司郭嘉銓介紹，警方理解公眾對10日行動的關注，員警公共關係科因此還積極與負責行動的前線指揮官溝通，通過傳媒聯絡隊在現場協調，讓包括電視、電台和報紙等在內的15家傳媒機構進入員警封鎖區內，在較有利的位置進行更近距離的採訪，增加警務工作的透明度。警方表示，此次讓傳媒在封鎖區內採訪是試行安排。

(中時 )