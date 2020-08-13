美國衛生部長阿札爾日前拜會總統蔡英文，卻在致詞時誤將「Tsai」總統的發音念錯，引發爭議。對此，曾任主播的劉傑中先前曾發文護航、掛保證指出阿札爾說的「百分之一萬是Presidency（總統職位）」，不料阿札爾11日受訪坦言的確「口誤」，完全打臉劉傑中的說法；劉傑中的臉書遭到網友酸爆，劉傑中也對護航的說法提出回應。

劉傑中在臉書上指出，他只是提出自己的看法，如同他日前在文中提到的，阿札爾本來可能想講President、Excellency，他真的不知道，但阿札爾就真的講了一個劉傑中聽起來覺得很像Presidency的字，劉傑中也列舉了他之所以這麼說的理由。

「歡迎大家就事論事討論」，劉傑中表示，人很容易把看法相同的人當盟友，看法不同的人當成敵人，這是他一直提醒自己要避免的，但他日前分析文中「百分之一萬」的說法卻會讓抱持另外一種看法的人覺得自己的想法被貶低了，劉傑中認為自己也落入這種「對/錯」、「是/非」的二分法中，確實不恰當，這是他自己對整件事情最大的檢討跟收穫。

至於有人說他是被指使還是替誰護航，那是真的沒有的事了，劉傑中指出自己的生活其實沒有網友們想像的這麼「高潮迭起」，背後更沒有什麼動機，純粹就是提出自己的想法而已。

(中時新聞網)