又見排隊搶口罩！美廉社今（13日）晨7時開放口罩預購，全台限量5萬盒。清晨6點各地美廉社湧現排隊人潮，有人甚至凌晨4點就來排。名嘴狄志為PO文，分享住家附近的「排隊盛況」，結果開賣8分鐘，美廉社小編就在臉書宣布5萬盒全部賣光，「對不起！請大家不要再排隊了！」

美廉社5萬盒口罩，開賣僅8分鐘全數售罄。（翻攝狄志為臉書）

前副總統陳建仁日前呼籲民眾，家戶最好備妥3個月的口罩用量；陳建仁在比利時籍工程師確診新冠肺炎後做出上述發言，觸動民眾敏感神經，紛紛開始搶購口罩。近來除了用健保卡「實名制」14天買9個，一般通路的盒裝口罩大多售罄，連藥局都被經銷商告知口罩「暫不供應」，網購更是一盒難求。

全台700多間美廉社今同步開賣，一盒50個售價259元，跟公發的價格差不多，掀起民眾搶買。狄志為說現場排40幾個人，「不知道買不買得到」。結果開賣8分鐘銷售一空，美廉社小編隨即在臉書宣布5萬盒全部賣光，呼籲民眾別再排隊。

網友憂慮，雖然平常有買口罩的習慣，但總覺得不夠用，若今年秋冬病毒在台灣捲土重來，「實在是不想再大排長龍，只為了買口罩」。

(中時新聞網)