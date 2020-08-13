哈登經過1場休息之後重新回到球場，豪取45分、17籃板、9助攻的超級準大三元數據，可惜火箭最終依舊以104比108敗給了溜馬，苦吞2連敗。

韋斯布魯克今日休兵，火箭所有攻勢都環繞在哈登的身上，面對最後防守的溜馬隊，其他球員都只能成為打醬油的角色，哈登在苦無支援的情況下力竭而敗。

溜馬在最後5分05秒保有104比90領先優勢，火箭隨即發動14比2攻勢，哈登在最後27.6秒跳投得手，將落後比數追至2分差距，火箭執行犯規戰術，賈斯汀哈勒戴兩罰俱中，哈登在槍響前三分線外飆投失手，火箭4分之差遺憾而歸。

溜馬5人得分上雙，邁爾斯透納18分、12籃板，賈斯汀哈勒戴18分、6籃板，歐拉迪波16分、6籃板、5助攻，桑默17分、4籃板、4助攻，麥克戴摩16分、4助攻。

火箭除了哈登外，吉拉德格林14分，艾瑞克古登13分、4籃板，康寧頓11分、7籃板，全隊投籃命中率僅37.2%，不輸也難。

(中時 )