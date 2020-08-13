美股四大指數周三開高走，收盤漲幅介於1.05~3.36%，費城半導體再創波段新高。科技股大幅反彈AMD、NVIDIA、APPLE漲幅超過3%，TSM上揚1.86%、美光上漲1.51%，鴻海GDR上漲9.93%；特斯拉一拆五，帶動收盤股價飆升13.12%。

周三亞股早盤表現不佳，台股以下跌66點開出，大型電子權值賣壓沉重，盤中指數一路下跌至12,625點。終場下跌113.81點，收在12,780.35點，為連續兩個交易日下跌超過百點。

OTC指數開平走低，盤中生技股逆勢走強，拉動指數由黑翻紅，收在162.91點，終結連續四根黑K線走勢。

周三台股開平走低，收長黑K棒，暫失十日線，但仍在月線之上。成交量為增至2,168.01億元，後續仍需維持價漲量增趨勢，較有利多方攻勢再啟。日KD指標轉為死亡交叉、MACD柱狀體零軸之下走低。

美國股市維持偏多走勢，有利台股多頭，但因短線漲多，波動恐怕加劇。短線可關注半導體、IC設計、5G與法說相關題材個股，選擇拉回量縮布局，慎防持股過高風險。

(時報資訊)