由科技股領軍，周三美股三大指數勁揚，標普500指數距2月創下歷史收盤新高僅寸步之差，那斯達克指數大漲逾2%。

周三收盤，道瓊工業指數漲289.93點或1.05%，為27,976.84點。 標普500指數收漲46.66點或1.4%，為3,380.35點，創下7月6日來最大單日漲幅，午後一度超越2月19日創下的3,386.15點歷史收盤高點，盤中最高升至3,387.89點，逼近同是2月19日創下的盤中歷史高點3,393.52點。

那斯達克指數收漲229.42點或2.13%，為11,012.24點。特斯拉宣布1股拆為5股的股票分割計畫，股價大漲13.1%，成為帶動那指大漲的主力之一。

科技巨頭微軟、蘋果漲均逾2.8%，亞馬遜漲2.65%，為標普500指數帶來的提振最大。其他如臉書、網飛、谷歌母公司Alphabet等明星科技股亦表現強勁。

(時報資訊)