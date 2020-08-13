汪小菲發文想女兒。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲發文思念大S。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

大S和汪小菲結婚10年，育有一子一女，最近傳兩人合體上真人秀酬勞高達8400萬天價，對此，大S、汪小菲沒正面回應，汪小菲今(13日)凌晨倒是在微博開腔，一個人到北京工作的他又思念起妻女，還嘆不知道再見時，女兒是不是又長大了，引來網友虧他又忘了兒子，「你為人真夠誇張的，哈哈哈，幾個月能長多大呀」。

伊能靜老公秦昊和汪小菲是多年好友，日前秦昊在節目上模仿愛女成痴的汪小菲，說汪小菲一遇到女兒就沒轍，娃娃音全開，看到女兒就獻上擁抱，說：「親一親，寶貝兒，想我了嗎」，下秒兒子上前撒嬌，汪小菲就變臉成嚴父，直說：「叫什麼『拔拔』，給我好好說話，爸，那叫爸」，惹大S反批老公：「你幹嘛你，幹嘛這麼跟兒子這麼說話，你怎麼了，你瘋了你」。

最近汪小菲獨自回到大陸工作，今凌晨他曬出女兒照片，說已經兩個月沒見女兒，「不知道再見時，你是不是都長大了，爸爸很想你，昨晚還夢見你一直叫我爸爸​​​​」，又曬出大S過去美照，感慨「十年前的徐熙媛，那麼美的徐熙媛，十年前就這麼嫁給我了，何以相報」，似乎完全忘了兒子的存在，網友笑回：「還有人叫你爸爸，只不過你沒夢到」。

(中時新聞網)