前澎湖縣長高植澎去年間，在臉書評論前高雄市長韓國瑜夫人李佳芬，遭有著「去死」韓粉之稱的楊玉如留言「混蛋」，高植澎因而提告。高雄高分院二審維持原判拘役30天、得易科罰金3萬元。

去年7月在高雄廣德家煎餅店前辱罵女學生「去死」，一度成為新聞焦點的韓粉楊玉如，而她的罵人事件不只一樁。

全案起因於總統大選時，資深媒體人黃光芹為韓國瑜出書《跟著月亮走》，卻因版稅引發爭議，李佳芬後來捐錢做公益。高植澎當時就在臉書發文評論李佳芬，「韓夫人錢多多，卻暗槓要捐公益的版權金， 被發現才說因為沒有空，所以還沒捐出去，一個貪、一個混，高雄發大財！」

因此引來楊玉如留言回覆，「我家人是韓國瑜市長的小內閣，他現在就是在韓國瑜身邊做事的人」，請不要到處公開誣衊韓國瑜市長夫妻的名譽，公然毀謗是犯罪的事情，飯可以多吃話少講一點等」。

其後更陸續在高植澎臉書留言「丟臉」、「不要臉」、「您不是女人生的」等。高植澎認為受到汙辱；有損名譽，憤而提出告訴。但她辯稱「您不是女人生的」、「不是每個人都跟您一樣不要臉的」等語，皆未指名道姓，也沒有貶損其人格及社會評價意思。

一審上訴後，法官認為楊姓女惡意謾罵，純發洩心中怨懟，已不是言論自由能保障的範疇，一審依犯公然汙辱罪，處她拘役30天，得易科罰金3萬元。經檢方不服提出上訴，高雄高分院二審維持原判定讞。

(中時新聞網)