加拿大卡爾加里動物園（Calgary Zoo）有兩隻來自大陸的可愛熊貓「大毛」、「二順」，牠們的主食是進口的竹子，不過近日受到新冠肺炎對進口、檢疫法規的更改，竹子無法順利從大陸運到加拿大，導致牠們面臨主食短缺、就快要斷糧的危機。園方對此表示「如果不能給牠們竹子，那就讓牠們去有竹子的地方」。

卡爾加里動物園5月就已經在臉書上發文，透露有意將大毛、二順送回大陸，「幾個月以來都在努力克服運輸新鮮竹子餵養熊貓的障礙，很遺憾宣布我們將要讓牠們搬家回去大陸，那裡有豐富的竹子，而且是產地」。園方表示做這個決定相當不易，但為了熊貓的健康，卻不得不做。

據《Inquirer》報導，大毛、二順是在2014年抵達加拿大，雖然園方有意讓牠們回國，但到目前為止尚未得到運送許可，所以牠們還待在加拿大；至於未獲許可的原因，園方發言人蘭堤（Clement Lanthier）指出是因為新冠肺炎所造成的檢疫設備、法律的變化，「許可的拖延，讓大毛、二順的健康和福利處於危險之中。」

大毛、二順原本住在多倫多動物園（Toranto Zoo）時生下了兩個寶寶「加盼盼」和「加悅悅」，寶寶今年1月時還搭飛機回到四川省過年；大毛、二順則是在當了爸媽後，於2018年才搬到卡爾加里動物園居住的。

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(中時新聞網)