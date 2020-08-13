真的是喝茫了！一名從孟加拉到泰國清邁教英語的女老師，疑似酒喝太多發酒瘋，竟把自己脫得一絲不掛，接著爬進泰國清邁當地一座寺廟的欄杆上，一下辱罵路人髒話、一下拿著啤酒瓶高喊「乾杯」，由於行為太脫序，最後被當地警方強制送醫檢查。

據英國《每日星報》報導，這名「豪放女老師」名叫法拉．哈克（Farah Haque），她是在今年4月，以旅遊名義到泰國，並留在清邁教英文，平常住在當地的小旅館裡。本周一晚間，這名女老師可能是喝酒喝太多，竟跑到清邁的一座寺廟前，把自己衣服脫光光，接著攀爬到廟旁的欄杆上坐下來，一邊大口喝酒，一邊對往來看她的路人飆罵髒話；還不時揮動雙臂、舉起手中的啤酒瓶，高喊「乾杯」，行為非常脫序。

由於女老師全身脫個精光，有路人一度上前勸阻她的行為，但都被大罵「滾開」。後來員警獲報後抵達現場，強制把哈克送往當地醫院檢查，並讓她清醒清醒。而當地人對這名女老師的失控行為很生氣，認為她對神明很不敬，廟方也花了不少時間清理現場，才讓這場發酒瘋的風波趕緊落幕。

提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

◎未滿18歲者禁止飲酒

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)