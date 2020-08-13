營養師揭12款常見麵條的熱量，冠軍竟是雞絲麵，網友全驚呆。（圖／高敏敏提供）

愛吃麵食要注意，營養師高敏敏分享，常見12款麵食的熱量，其中冬粉驚人熱量曝光後，引起網友討論「一直以為冬粉最健康」，而營養師也補充說明，冬粉本身是低GI食物，但搭配的湯汁與醬料要特別注意，主要還是以吃進去的量為主。

營養師高敏敏在臉書PO文分享，她最愛吃烏龍面、蕎麥麵，有時候米飯吃膩，可以改吃麵條，如此食欲又來了，而且一碗麵的澱粉量才等於半碗飯。不過，麵體製作方式，會導致熱量差超多，像是100公克的雞絲麵（461大卡）就和烏龍麵差了4倍！

高敏敏整理出「12款常見麵食」熱量，烏龍麵僅124大卡、蕎麥麵150大卡、刀削麵 265大卡、意麵281大卡、拉麵290大卡、麵線306大卡、紅蘿蔔麵347大卡、冬粉349大卡、通心麵355大卡、油麵359大卡、米粉365大卡和雞絲麵461大卡。

熱量排行曝光後，引起討論，「一直以為冬粉最健康」、「吃對面（麵）種好重要！」、「一直以為冬粉熱量沒這麼高」，但也有網友質疑，100公克的烏龍麵和冬粉量差很多，畢竟要吃飽，100公克的烏龍麵絕對不夠，因此還是要看吃進去多少。

而高敏敏也在留言處補充，通常一把冬粉大概是40公克，熱量約是140大卡，GI值小於55，屬於低GI的食物，而烏龍麵一份大概是200公克，熱量約248大卡，屬於中GI值的食物，不過，冬粉的烹調方式與醬料，也要特別注意！

營養師高敏敏揭常見12麵食的熱量真相。(高敏敏提供)

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(中時新聞網)