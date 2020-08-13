中壢警分局6日成立毒品查緝中心「中壢查緝組」，昨（12）日與刑事局二大隊共同合作破獲大麻製造工廠，逮捕40歲高姓犯嫌並查扣大麻活株8株、種子27顆、大麻成品及相關培植、烘乾、吸食設備等贓證物，全案依《毒品危害防制條例》移送地檢署偵辦。

日前中壢警方獲報轄內疑似買賣、種植大麻相關行為，中壢查緝組便與中福所、刑事局偵二大隊第一隊共組專案小組，報請地檢署指揮偵辦。12日7時許於中壢區英士三街周邊埋伏，8時20分持搜索票進入屋內，現場查獲高嫌，並查扣大麻活株8棵、種子27顆、大麻成品1盒、培植、研磨、光照、烘乾、吸食設備等贓證物。

中壢警方表示，高嫌將大麻種植於和式房內，並設置兩大座植物生長棚且皆架設完整培植環境，包含溫度、濕度及明亮度控制。一生長棚內藏有大麻活株8棵，另一生長棚則準備用來培養種植，犯嫌稱種植知識皆於網路上觀看國外影片習得，並購買大麻種子於自家栽培，尚未有販售行為。

分局長劉印宮表示，毒品製造及販賣對於社會治安影響甚鉅，本次中壢查緝組成立後首度破獲重大案件，警方亦將持續擴大追查種子來源及毒品流向。

(中時 )