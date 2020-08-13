大陸中共中央機關報《人民日報》13日刊發題為〈香港集中精力抗疫的有力保障〉評論員文章指出，大陸全國人大常委會明確決定，今年9月30日後，香港第6屆立法會繼續履行職責，不少於1年，直至第7屆立法會任期開始為止。這一決定，充分體現了中共中央對香港市民的人身安全、生命安全、健康安全的關心，對香港戰勝疫情、恢復經濟和改善民生的支持，為特區政府和香港各界全力以赴抗擊疫情免除了後顧之憂、注入了強大信心。

評論稱，當前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。事實反覆告訴人們，控制疫情是保障生命健康安全的當務之急，也是經濟社會正常運行的前提條件。7月初以來，香港暴發新一輪新冠肺炎疫情，防疫形勢異常嚴峻。

在此背景下，香港特區行政長官林鄭月娥會同行政會議決定，將原定於2020年9月6日舉行的香港特別行政區第7屆立法會選舉推遲1年；大陸全國人民代表大會常務委員會就第7屆立法會選舉推遲情況下立法機關空缺問題作出相關安排，這不僅是合憲合法合理之舉，也是香港集中精力抗疫的必然要求。

文章指，可以想像，在疫情沒有得到有效控制的情況下，倘若立法會選舉按原定時間進行，將有超過300萬選民參與投票，人群聚集極易造成交叉感染，這無疑將給香港防疫工作造成難以預料的困難和壓力，更會對香港市民生命健康安全造成直接威脅。

在此背景下，推遲第7屆立法會選舉、明確第6屆立法會繼續履職，這不僅是科學防控疫情的需要，是確保立法會選舉公平公正的需要，更是對廣大香港市民生命健康安全的高度負責。

文章表示，事有輕重緩急。當前，香港疫情反彈和經濟民生問題相互交織，去年6月發生的「修例風波」，已經令香港經濟遭到重創。如今，新冠肺炎疫情更讓香港經濟雪上加霜。據統計，2020年第2季香港本地生產總值同比下跌9％，私人消費同比下跌14.5％。倘若疫情得不到有效控制，第三季香港經濟將會面臨更大的壓力，穩住經濟也將無從談起。

正因如此，集中精力控制住疫情，才能讓市民恢復正常生活及出行，為香港恢復經濟、改善民生創造條件。

評論強調，疫情之下，生命至上。集中精力抗疫，確保市民生命健康安全，已成為當前香港壓倒一切的頭等大事。香港各界當務之急是「拋開區分求共對」，在特區政府帶領下戰勝疫情、渡過難關，讓香港社會早日重現生機。

(中時 )