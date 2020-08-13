每個成功的男人背後總有一個偉大的女人！陸媒《星座屋》盤點最旺夫的4大星座，分別為摩羯座、巨蟹座、獅子座、牡羊座女生，她們不但能成全自己，也能成就家庭，化身為完美賢內助，可說是娶到賺到！

●摩羯座

摩羯座女最不敗金，對物質慾望非常低，需要錢會自己賺，同時也不會忘記給另一半關愛和鼓勵，「有福同享、有難同當」是摩羯座對愛情的真實寫照，總是像水一樣淡薄純粹的她們，卻能在關鍵時刻化身鐵娘子，與另一半共同奮戰。

●巨蟹座

自帶母愛光環，是許多男生的戀愛理想型，巨蟹座女生很有主見、性格外柔內剛、會包容與溫暖他人。她們會選擇有智慧的方式面對生活中的挑戰，而不是去硬碰硬，能在大家面前侃侃而談，也能在另一半身後默默付出，淡泊名利、不爭不搶。

●獅子座

獅子座女生會鞭策、鼓舞另一半，愛對方卻不會縱容他。若另一半有自己的理想，獅子座女生會全力支持，若是渾渾噩噩過日子也會毫不猶豫批評對方。她們的苛刻不只在愛情上，對自己也是，但願意為所愛的人付出一切。

●牡羊座

牡羊座女生獨立自主，能忍受孤獨，性格不拘小節，自己能解決的問題絕不會推給對方。在戀愛中真誠且忠貞，甚至有點感情潔癖。牡羊座女生只會在心裡流淚，難過完又是元氣滿滿。不會放棄挑戰，也不會停止奔跑，是新時代女性代表。

(中時新聞網)