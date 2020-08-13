國安會秘書長顧立雄(圖右)與外交部長吳釗燮(圖左)與阿札爾午宴，所戴口罩意外成為午宴亮點。不過，前副總統陳建仁則選擇低調，僅戴一般顏色的口罩出席。 (圖擷自賴清德臉書)

美國衛生部長阿札爾昨結束行程返美，訪台期間見到不少我政府官員，其中，副總統頼清德率國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮與參訪團午宴，意外因口罩太搶眼成為話題。立委林靜儀忍不住發炫燿文說，這場會面像「武力展示」。對此，網友反應兩極而在網路開戰，有人直喊「好美好炫」，有人罵翻「X，疫苗又還沒研發出來」、「只會做口罩，好好笑」。

賴清德將這場午宴照片po在個人臉書上，他戴的紫色滾黑邊口罩被讚爆，「口罩很美喔！見證台美友好歷史性的一刻」。有媒體捕捉到頼清德、顧立雄、吳釗燮同框畫面，三人戴彩色口罩且搭配同色系領帶，宛如有型潮男穿搭，令外界眼睛一亮。

看到台灣官員戴超有型口罩，前立委林靜儀昨在臉書發文大讚，謝謝口罩國家隊，隨文附注「武力展示」、「太炫耀了這真的太炫耀了」。不過，可能過於高調炫耀，反引起不少批評聲音。

有網友批，此舉有點不禮貌，何必搞這種小花招？這好比去別人家做客，主人自己用高級餐具跟杯子，客人用素色的… 有以客為尊嗎？另有人讚許陳建仁的低調，「看看陳建仁，專業人士跟其他作秀政治人相比，就是懂分寸。」

更多網友則毫不保留狂酸，「我認同美台合作很棒，可是，口罩這樣也能高潮成這樣？」、「除了口罩，我們還有什麼？」、「林靜儀說這根本像是『武力展示』，真的是很無知。」、「真的很智障，一個口罩把自己搞的像大國…」、「X，疫苗又還沒研發出來」、「不覺得人家在乎什麼彩色口罩…幼稚」、「只會做口罩，好好笑」、「無聊，我比較在意是這次台美之間的約定和備忘錄會不會換了新美國總統全部失效」。

不過，驚豔於口罩太美，似乎不想炫耀也難，也有網友為林靜儀的發文按讚，「這些彩色的口罩樣本…由台美雙方官員自願當模特兒，希望無窮喔！」、「台灣太厲害了，台灣加油」、「台灣的防疫實在太用心！太感人了！感謝付出的這群英雄！」

(中時新聞網)