時代力量前主席徐永明近期涉嫌捲入SOGO收賄案，日前獲准交保，但也讓時代力量上下震動，形象遭逢重創。時力立院黨團總召邱顯智受訪時被問及「是否覺得被針對？」他說，社會對時力有很深的期待，「像國民黨貪汙根本不會有人討論」。

檢調偵辦立委集體貪瀆案，北院已將太流前董事長李恆隆、無黨籍立委趙正宇、民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、時代力量徐永明、助理余學洋、丁復華、梁文一、林家騏，還有白手套郭克銘羈押禁見。

而檢調7月31日搜索徐永明住處時，在保險箱發現300萬現金，徐辯稱是他為發給黨工薪水對外借貸，資深媒體人周玉蔻則直接點名借款人是交通部長林佳龍。林佳龍12日強調此為不實報導，且沒有提供任何消息來源而刻意影射，令人遺憾，並已由律師蒐集證據，捍衛清白。

據《新頭殼》昨(12日)報導稱，邱顯智被問及徐永明案情以及時力近況，他認為，政黨本來就該被檢驗，「像國民黨貪汙根本不會有人討論」。另外，對於林佳龍的事，邱顯智也回應，「他不清楚兩人交情為何，應請當事人說明」。

(中時新聞網)