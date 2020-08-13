根據美國媒體報導，火箭二當家韋斯布魯克四頭肌拉傷，下周開打的季後賽能否出賽被打上了問號。

韋斯布魯克今天接受核磁共振檢查，缺席與溜馬之戰，結果是四頭肌拉傷，後天例行賽與七六人的最後一戰也將壁上觀，季后賽開始前，球隊將會評估他的傷勢。

總教練丹托尼受訪時表示，「我們會仔細觀察，希望一切會朝著好方向發展，現階段，我真的不知道他能否打季后賽首戰。」

韋斯布魯克在復賽開打前被檢驗出確診新冠肺炎病毒，因此只能遲了一些時間抵達奧蘭多迪士尼賽區，或許是肌耐力不足，導致4日和拓荒者交手的時候就發覺受了傷，緊接著休息2場比賽，昨日與馬刺交手打了28分鐘，20分、5籃板、6助攻。

丹托尼說，「我不覺得他的傷勢加劇，昨日賽後他的感覺非常棒，但今日起床感覺到肩膀疼痛，我們立刻安排檢查，希望能盡快控制好他的傷勢，例行賽最後一戰肯定要缺陣了。」

(中時 )