新冠肺炎疫情全球肆虐，但台灣此前控制得不錯，直到近日境外移入確診數不斷增加，引發民眾警覺，各地又掀口罩搶購潮，資深媒體人狄志為今天因緣巧合下加入戰局，po文透露睡少少起大早去知名連鎖超市搶購口罩，被眼前的景象驚呆。

狄志為今(8/13)一早在臉書po文，表示知名連鎖超商美廉社今起開放預購口罩，全台共700多家店搶5萬盒，一盒259元，一人限購5盒，而他本無意加入搶購潮，只是「我三點半睡，六點起床叫老大上學，想想不如來排排看，會不會太瘋狂」，嘴上說著瘋了，狄志為卻乾脆加碼，挖老婆起來一起衝。

夫妻倆趕到店面前不過清晨6點半，眼前景象讓他們直呼「OMG」，因為算一算排隊人數已經來到40多人，狄志為表示昨天有問了一下店員，店員說這是全台同時開放搶購，「機器刷得過就買得到，刷不過就是沒了」，讓他不禁幻想先前中了彩卷、發票又抽到動滋卷的狄家三口，是否能延續運氣也搶到口罩？

狄志為想起前副總統陳建仁的提醒，「接下來1家一個人至少得準備三個月的口罩」，讓全台民眾再陷入搶購口罩的輪迴，也堅定了自己的搶購決心，但結果相當可惜，「排了半天這次運氣不好，白跑ㄧ趟！媽咪的叻！差三個人」，一問之下才知頭香4點就來排了，還有人專業到帶小椅子來排，讓他大嘆：「我怎麼也會跟風來排呢？」。

(中時新聞網)