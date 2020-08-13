隨著溜馬今日擊敗火箭之後，東區季後賽對戰組合也立即確定，將由聯盟戰績最佳的公鹿迎戰魔術，而熱火也將再戰溜馬。

公鹿56勝16敗傲視全聯盟，暴龍、塞爾提克、熱火、溜馬、七六人、籃網與魔術依序排名二至八，巫師復賽7戰全敗。

目前唯一尚未底定的就是熱火和溜馬的四、五排名，不過並沒有影響季後賽的對戰組合，公鹿迎戰魔術、籃網挑戰暴龍、塞爾提克和七六人正面對決，熱火與溜馬則再次碰頭，吉米巴特勒和華倫的口水戰也將繼續延續下去。

(中時 )