NBA》東區季後賽對戰組合敲定 熱火再戰溜馬 09:042020/08/13 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東區季後賽對戰組合確定，公鹿迎戰魔術，熱火也將再次對決溜馬，吉米巴特勒與華倫的口水戰也將延續下去。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著溜馬今日擊敗火箭之後，東區季後賽對戰組合也立即確定，將由聯盟戰績最佳的公鹿迎戰魔術，而熱火也將再戰溜馬。 公鹿56勝16敗傲視全聯盟，暴龍、塞爾提克、熱火、溜馬、七六人、籃網與魔術依序排名二至八，巫師復賽7戰全敗。 目前唯一尚未底定的就是熱火和溜馬的四、五排名，不過並沒有影響季後賽的對戰組合，公鹿迎戰魔術、籃網挑戰暴龍、塞爾提克和七六人正面對決，熱火與溜馬則再次碰頭，吉米巴特勒和華倫的口水戰也將繼續延續下去。 (中時 ) #溜馬 #熱火 #季後賽 #公鹿 #暴龍 也許您會感興趣 體育熱門新聞 NBA》哈登45分無用 火箭不敵溜馬吞2連敗 - NBA 中職第一次！高國輝請纓敲再見滿貫炮 - 體育 日職》終於先發！張奕明日出戰軟銀鷹 - 體育 《時來運轉》籃球大小分決定關鍵 不只看命中率 - 體育 中職》高國輝首發代打再見炮 富邦4轟10分創紀錄 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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