泰國清萬一座寺廟日前發生一起荒唐事件！一名來自孟加拉的短髮妙齡女子喝茫後，脫光全身衣物，一絲不掛闖進寺廟裡發酒瘋，失態行為引發當地信徒不滿。

據英國《每日星報》報導，這名來自孟加拉的28歲女子哈克(Farah Haque)，今年4月以觀光名義進入泰國，後來成為英語教師，11日周晚上喝茫後，脫光全身衣物，闖進清邁一座寺廟內發酒瘋，還辱罵路人。

目擊者指出，哈克事當晚喝得醉醺醺走到寺廟前脫光衣服，然後攀爬坐在欄杆上，時而語無倫次咆哮，時而高舉手中啤酒高喊「乾杯」，還不時對路人飆罵髒話，儘管有路人上前勸阻，卻被她大罵「滾開」。

有人後來看不下去，拿一條絲巾給哈克蓋上遮羞，沒多久警方到場，將她送到醫院，同時檢查心理狀況是否有問題。

清邁警方表示，警方會依據醫師的檢查結果，決定是否對哈克提告或開罰。據了解，由於哈克發酒瘋的寺廟，平時都有信徒參拜，他的失態行為引起當地人相當憤怒，警方也將此事通知孟加拉駐泰國大使館及她的家人。

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(中時新聞網)