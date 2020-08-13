昨天（12日）凌晨，台北地院門口出現一名關姓女子，她連夜從彰化搭計程車直衝台北，為的是向法官聲請提審。原來她日前從香港來台，被安排在彰化某商旅進行14天居家檢疫，但關女抱怨房間沒窗讓她「呼吸不到」，wifi訊號不佳無法聯絡家人，不符防疫規定，竟然直接落跑，殺到台北找法官申冤。

據ETtoday報導，關女在彰化租屋，房東得知她從香港入境，11日通報主管機關，彰化警前往勸導關女，就近入住某商旅。不過，關女不滿房間沒有窗戶、網路訊號不良，12日凌晨離開商旅，搭計程車直衝台北地院，要求見法官，審查遭剝奪人身自由是否合法。

北院人員得知關女狀況後，立即通報疾管署，疾管署確認她在居家檢疫名單內，要求法院通知彰化衛生局。

而法官晚間認定，關女人身自由沒有被拘束，不符合提審要件而駁回，後續等疾管單位派員來了解她的狀況，再採取相應措施。之後關女在台北市疾管單位安排下，搭車前往檢疫所。

(中時新聞網)