在中美貿易戰因素下，部分持有土地的台商考慮變賣中國大陸土地，當地建商可能會商討合作開發土地。但資誠（PwC）指出，台商參與中國大陸土地開發將面臨法令不明確、成本難估計、時程不易掌握、合作案中斷或合作方違約等五大風險。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良指出，近期國際局勢變化，跨國供應鏈面臨調整，台商當年購買的土地周邊若已都市化，大陸建商嗅到商機，多半會來詢問合作發土地的可能性，由台商提供土地，他方提供資金、技術及開發資質等合作開發，一旦開發成功，帳上利潤相較直接處分土地將高出許多。

然而，依實務經驗，段士良認為，台商不能只看潛在利潤，也要評估潛在風險，像是當地稅賦法令未必明確、台商不易掌握土地用途變更申請成本與時程、無法評估及控制土地開發成本。

此外，假設大陸建商合作方破產或無法達成建案立項審批，也會產生違約風險的，段士良也指出，台商土地在開發過程勢必要質押借款，一旦合作案中斷，公司將陷入漫長法律程序，甚至面臨土地被拍賣情況、財土兩失。

段士良認為，若台商選擇合作開發形式，若成功雖可享有不動產開發後利益，但需要花費較長的時間實現獲利。

但台商如果真的面臨糾紛，當地法律判決可能曠日廢時，不動產可能淪為爛尾樓或被拍賣。除非台商公司具有不動產開發背景且當地政商關係良好，否則後續流程對台商來說過於繁雜、實非上策。

此外，土地開發動輒數年、開發期間面臨政經變化及合作方違約風險均不可測，一般台商製造業若無相關背景，恐無法應付後續不可測的狀況。

段士良舉例，某深圳台商為選擇最佳合作夥伴，找了十幾家建商提供合作方案，但各方案幾乎不具可比較性，因此當自身不具備房地產開發相關專業知識，很可能無法掌握相關成本。他強調，以股權形式間接處分不動產，並搭配完整的交易安全規畫，還是台商目前處分土地的最佳方案。

(工商 )