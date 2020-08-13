經濟部國貿局與外貿協會12日舉辦「東協澳紐線上商機日」，98家台灣廠商，9國30家買主共同上線參與138場採購洽談，預期商機達2,909萬美元。本次參加活動之買主採購品項多元，特別集中於資通訊類的產品，包含物聯網、智慧產業（農業、醫療影像、交通運輸）、網通、電腦及周邊產品等，另有機械（工具機、食品、塑膠）、綠能、醫材等；值得注意的是越南及菲律賓買主皆有機器手臂自動化解決方案需求，反應東協國家市場需求及產業升級的轉變。

在全球新冠肺炎疫情進入第二波的同時，東協、澳洲等國亦陸續重返封城緊急狀態下，相關國家買主仍有採購需求。多數參加的買主表示，除了尋找新的合作供應商，或是因應當地需求開拓新的產品線，因此目前仍有一定的採購需求。此外，多數買主提到台灣產品優質、產品選擇多元、價格具競爭力，當地接受度亦高。

本次買主採購品項多集中於資通訊產品，友訊科技是第一次參加視訊洽談，並提到洽談的菲商欲代理友訊的產品，雖然友訊在菲律賓已有子公司，但看好雙方後續合作機會。另外，與採購智慧交通解決方案印尼商洽談的慧友電子表示，目前想拓銷紐西蘭、澳洲、新加坡、泰國及印尼市場，也是第一次參加視訊洽談活動，相當看好與印尼商未來合作的可能。

此外，近年隨著東協及澳紐市場對綠能產品需求增加，參加本次活動的大同公司想拓銷太陽能電纜至菲律賓及越南市場，目前公司該產品尚未出口至任何國家，本次與越南買主洽談，提到因買主採購品項屬客製化生產，將會持續追蹤後續商機。在機械方面，加工機械廠堡豐工業今日與2家越南買主洽談，認為越南受新冠肺炎疫情小，又受惠多數大廠移出中國大陸，相當具拓銷潛力。

隨著美中貿易摩擦、疫情影響等議題持續，全球商業環境變動劇烈，各跨國大廠加速移轉其生產基地，其中以東協地區最有機會取代中國大陸成為下一個世界工廠，經濟表現亦強勁。根據國際貨幣基金（IMF）及亞洲開發銀行（ADB）數據，東協2020年經濟成長率分別約-0.6%及-2.0%，比起全球其他國家受疫情的影響相對小；2021年疫情過後可望成長約6.4%（IMF）及5.1%（ADB），經濟反彈力道大。

(時報資訊)